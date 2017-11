Deel dit artikel:











Weg dicht na ongeval met meerdere voertuigen Foto: Jordi Deckert

LOCHEM - De Zutphenseweg in Lochem was maandagavond geruime tijd afgesloten voor al het verkeer. Er had een ongeluk plaatsgevonden, waarbij vier auto's betrokken waren.

Hoe de inzittenden van de voertuigen eraan toe zijn, is niet bekend. Volgens een verslaggever ter plaatse werden er mensen per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Er waren diverse hulpdiensten aanwezig. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Foto: Jordi Deckert De weg lag bezaaid met brokstukken, daardoor duurde het enige tijd voordat de Zutphenseweg weer vrij werd gegeven. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl