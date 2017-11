Veel inbraken in Lichtenvoorde en Aalten

LICHTENVOORDE - De afgelopen dagen zijn er veel inbraken geweest in Lichtenvoorde en Aalten, zegt de politie.

In Lichtenvoorde is ingebroken aan de Weijenborgerdijk, de Van Raesfeltstraat, de Bachstraat en de Vivaldistraat.

In Aalten was het raak aan de Dalweg, de Hellfrichstraat, de Lichtenvoordsestraatweg en het Manschotplein. In de Staringstraat werden twee inbrekers overlopen.

De politie roept bewoners op alert te zijn. 'Gebruik de WhatsApp-groepen om verdachte situaties in de wijk te melden en bel 112.'