Politieruiter erg aangeslagen na verlies paard: 'Het was echt haar maatje'

NUNSPEET - De ruiter van het politiepaard dat zondag plotseling dood neerviel in Nijmegen heeft het nog erg moeilijk. 'Ze is heel erg aangeslagen', zegt een woordvoerder van de politie tegen RTL.

Politiepaard Undercover werd ingezet bij een demonstratie van anti-islambeweging Pegida en een tegendemonstratie. Het paard zakte op een stoep in elkaar. De val werd veroorzaakt door hartfalen, wees onderzoek uit.

'Het had ook zomaar in een weiland kunnen gebeuren', zegt woordvoerder Dennis Janus van de Landelijke Eenheid in het programma Editie NL. 'Het heeft niks te maken met de situatie van gisteren. Het stond op rust, met andere paarden te wachten. Het maakte ineens een vreemde beweging, zakte door de hoeven en is komen te overlijden.'

Een snoeihard gelag

De ruiter van Undercover is maandag weer naar haar werk gekomen, naar de stal in Nunspeet. 'Ze krijgt de tijd om het allemaal te verwerken. Het was echt haar maatje waar ze jarenlang mee heeft samengewerkt. Het is een snoeihard gelag.'

Undercover was 17 jaar, op het oog kerngezond en in een prima conditie. Janus: 'De ruiter kende het paard door en door. Er was geen vuiltje aan de lucht toen ze 's ochtends vertrok. Het is echt pure pech.'

Zie ook:

Politiepaard overlijdt bij demonstratie door hartfalen