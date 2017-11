Burgemeester Berends veilingmeester voor Serious Request

APELDOORN - Burgemeester John Berends van Apeldoorn is 7 december veilingmeester voor de 3FM-actie Serious Request.

De Apeldoornse gemeenteraadsfracties houden die avond vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis een veiling. Doel is zoveel mogelijk geld ophalen voor het Rode Kruis.

Alle raadsfracties bieden een of meerdere producten of diensten aan waarop belangstellenden kunnen bieden. De Apeldoornse fracties dragen hiermee hun steentje bij aan Serious Request. Het Glazen Huis van het Rode Kruis en 3FM staat volgende maand in Apeldoorn.

Domien Verschuuren, Angelique Houtveen en Sander Hoogendoorn zijn de dj's die zich laten opsluiten, dit gebeurt van 18 tot en met 24 december.

Vorig jaar bracht de actie Serious Request ruim 8,7 miljoen euro op. Van dat bedrag kwam 2,5 miljoen euro binnen via het inmiddels overleden nagellakkertje Tijn.