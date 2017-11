Provincie moet in actie komen om georganiseerde misdaad te bestrijden

ARNHEM - De provincie Gelderland moet in actie komen om de georganiseerde misdaad beter te bestrijden. Er is op dit moment te weinig capaciteit om de strijd met criminelen aan te gaan, is de conclusie van het rapport 'Samen trekken aan één touw'.

Dat rapport is opgesteld door oud-burgemeester Herman Kaiser van Arnhem. Hij maakte het in opdracht van de provincie Gelderland. Kaiser stelt dat de provincie moet lobbyen in Den Haag voor uitbreiding van de capaciteit. 'De huidige verdeling van middelen is zo onredelijk en onbillijk dat politieke actie en overtuigingskracht vanuit Gelderland en Overijssel dringend gewenst is', schrijft hij.

Noord-Brabant

Georganiseerde misdaad is een groot probleem in Gelderland. In Noord-Brabant wordt, nadat de noodklok was geluid, hier hard tegen opgetreden. Die aanpak lijkt succesvol. Het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) zet zich in tegen de georganiseerde misdaad.

Volgens Kaiser is in andere delen van Nederland de RIEC-capaciteit vele malen groter. De lobby moet ervoor zorgen dat Gelderland en Overijssel niet langer achterblijven.