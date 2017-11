Tv-opnames Normaal gebundeld

DOETINCHEM - Was het voetbalcoach Guus Hiddink die vorige week nog het eerste exemplaar van een verzamelbox uitreikte aan de leden van de band Normaal, komende zaterdag 2 december wordt bij Wim’s Muziekkelder in Doetinchem de dvd/dubbel-cd 'Gewoon Deurdonderen' gepresenteerd.

Gewoon Deurdonderen 1977-1984 bundelt alle beschikbare televisieopnamen uit de meest rebelse periode van Normaal. 'De optredens waarmee Achterhoeks exportartikel nummer 1 via programma's als Toppop, Op Losse Groeven en Nederland Muziekland de huiskamers binnenbeukte', zegt Hans van Vuuren, die de dvd/dubbel-cd lanceert. 'Deze tv-opnamen zijn voor het eerst op dvd samengebundeld en hebben nog niets aan kracht ingeboet. Ook de twee bijgevoegde cd's - met daarop maar liefst 42 tracks, waaronder 17 Top 40-hits en twee niet eerder uitgebrachte uitvoeringen van Dorien & Jambalaya (Kampvuur Laait) - maken duidelijk dat Normaal altijd authentiek is gebleven.'

Vorige week nog werd door Guus Hiddink de verzamelbox De Bokse Vol overhandigd aan de Normaal-leden van het eerste uur. Deze box bevat een overzicht van 200 nummers uit de periode 1974-1984, de beginjaren met daarop aansluitend de meest succesvolle jaren van Normaal. Er staan zelfs enkele unieke prille opnamen op. Zoals het allereerste nummer dat ooit aan de kunstacademie in Enschede werd gemaakt. 'Ik wist dat die opnamen bestonden, maar dacht dat ze ergens in een geheime la lagen', toonde gitarist Ferdi Joly zich verrast over het opduiken van die tapes.

Rijk word je niet met verkoop van cd's

Het is Hans van Vuuren, die er een missie van heeft gemaakt om oude opnamen van bands digitaal op te poetsen. Met zijn eigen label Pseudonym Records. In het geval van Normaal met als welluidende titel De bokse vol. Behalve cd-opnamen zit er onder meer een lijvig boek in en een speciaal geperste 7''-single, alles verpakt in een luxe kartonnen doos, in een oplage van 1000 exemplaren. 'Rijk word je tegenwoordig niet meer met de verkoop van cd’s. Maar ik vind het mooi om oude opnamen een nieuw leven te geven. Het oeuvre van Normaal verdient dit. De technicus heeft fantastisch werk geleverd: Oerend Hard klinkt beter dan ooit tevoren', aldus Van Vuuren, die komende zaterdag de dvd/dubbel-cd Gewoon Deurdonderen presenteert.

Bassist Willem Terhorst keek ervan op hoe op deze verzamelbox de '2.0-versies' van de Normaal-klassiekers vandaag de dag klinken: 'Ik ben echt verbaasd over de kwaliteit ervan.'

Bennie Jolink is het er overigens niet mee eens dat de tijd van de grote hits ook per definitie de beste periode van Normaal was: 'Voor mij is dat het Normaal van de laatste jaren. Als band zijn we kwalitatief namelijk enorm gegroeid. Al is het absoluut zo dat die oude liedjes eeuwigheidswaarde hebben.'

De presentatie bij Wim’s Muziekkelder aan de Korte Heezenstraat 5a begint om 11.00 uur.