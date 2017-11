Deel dit artikel:











Even naar binnen bij sinterklaas in Aalten Foto: Gelre FM

AALTEN - Sinterklaas is komende zaterdag weer een paar uurtjes in Aalten. Hij ontvangt bezoek in zijn werkkamer aan de Bredevoortsestraatweg.

Geschreven door Mediapartner Gelre FM

Kinderen mogen sinterklaas het hemd van het lijf vragen, maar hij ontvangt ook graag tekeningen. De knecht van sinterklaas is er ook. Met beiden kunnen kinderen deze zaterdag voor pakjesavond op de foto. Dit alles kan zaterdag tussen 11.00 en 12.30 uur.