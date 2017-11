Wilde achtervolging na inbraak tankstation; vier verdachten voor de rechter

ZUTPHEN - Vier mannen uit Roemenië die in een wilde achtervolging op de A1 bij onder andere Apeldoorn kraaienpoten richting politieauto's gooiden, moeten dinsdag voor de rechter verschijnen. Zij worden verdacht van poging tot doodslag en ook van diefstal.

De mannen zouden op 30 maart hebben ingebroken bij een tankstation in Wekerom en er met sigaretten vandoor zijn gegaan. De politie kreeg de vluchtauto op de A1 bij Apeldoorn in het vizier en zette de achtervolging in. Twee politiewagens zijn over de kraaienpoten gereden. Als één van de politieauto's een klapband zou hebben gekregen, dan had het volgens het OM fataal kunnen aflopen.

Politiewagen van weg drukken

Daarnaast heeft de vluchtauto geprobeerd om één van de politiewagens van de weg te drukken. De auto van de inbrekers slipte daarbij zelf van de weg en sloeg over de kop langs de Apeldoornseweg in Ede. Daar werden de mannen opgepakt. Het viertal was waarschijnlijk op een rooftocht door West-Europa. Dat heeft het OM gezegd tijdens een eerdere rechtszitting.

In de kofferbak van de gestolen vluchtwagen zijn valse kentekenplaten gevonden. Ook in België moet het viertal voor de rechter verschijnen. Daar worden ze vervolgd voor een inbraak bij een juwelier en op verdenking van lidmaatschap van een criminele organisatie. Tussen de juwelendiefstal en hun aanhouding in Nederland zouden slechts een paar dagen zitten.

