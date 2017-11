Dorpshuis Rheden maakt kopjes voor Rijksmuseum

Design x Ambacht is een initiatief van Siza. Toonaangevende designers werken samen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en die designproducten ontwikkelen in de activiteitencentra van Siza. Designer Sander Luske ontwierp de spierwitte kopjes speciaal voor het Rijksmuseum.

Geïnspireerd door Rembrandt

De lijn is geïnspireerd op de uitbundige kanten kragen en klossen die in de schilderijen van Oopjen en Marten van Rembrandt te zien zijn. Het kant uit de schilderijen komt terug in het keramiek aan de buitenkant van de bekers.

Angelique Krüger brengt in het tv-programma Dorpshuis van het jaar een bezoekje aan de creatieve makers. 'Maar je moet wel oppassen dat het niet breekt hoor. Het is zo kwetsbaar', vertelt een medewerker van Siza.

(de tekst gaat verder onder de video)

Niks voor Angelique dus. 'Het zou mijn werkomgeving niet zijn', vertelt de presentatrice lachend.

Voor ieder wat wils

Het Rhedense dorpshuis is een van de zes genomineerde dorpshuizen die in de race zijn voor de titel Dorpshuis van het jaar. Het dorpshuis opende zijn deuren in 2013 en is gevestigd in een oude school uit 1865.

Van aanschuifmaaltijd tot dansimprovisatie, er is voor ieder wat wils in het dorpshuis. Maar de kruisbestuiving met Siza is toch wel de grote trots van het dorpshuis.

Meer zien? Kijk dinsdag weer naar 'Dorpshuis van het jaar', om 17.20 uur en daarna ieder uur herhaald.