Jeroen Staatsen wordt waarnemend burgemeester in Geldermalsen

GELDERMALSEN - Jeroen Staatsen is vanaf 1 januari waarnemend burgemeester van de gemeente Geldermalsen. Hij volgt Miranda de Vries op, die aan het einde van dit jaar aan de slag gaat in de gemeente Etten-Leur.

Staatsen kan nog één jaar als burgemeester van Geldermalsen aan de slag. Op 1 januari 2019 is de fusie tussen de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen een feit.

De 70-jarige Staatsen, lid van de VVD, werd in september 2016 waarnemend burgemeester van de gemeente Zevenaar. Hij blijft dat tot 1 januari, wanneer Zevenaar fuseert met de gemeente Rijnwaarden.

Carrière

Staatsen was van 2006 tot 2016 burgemeester van Voorschoten. In 2006 was hij ook korte tijd waarnemend burgemeester van Teylingen. Van 2001 tot 2006 was hij burgemeester van Den Helder.