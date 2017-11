Topdrukte bij speelgoedmagazijn in Ede

En het is deze dinsdag ook nog eens de Dag van het magazijn. Verslaggever Daan Langkamp ging daarom een kijkje nemen bij Lobbes. 'Ze spelen hier voor hulpsinterklaas', constateerde hij.

Yvonne Lobbes van Lobbes.nl zei voor Daans microfoon op Radio Gelderland: 'We zijn heel hard aan het werk. Er worden heel veel cadeautjes verwerkt. Scholen bestellen in september al.'

In deze periode verdubbelt bijna het aantal medewerkers:

Yvonne Lobbes begon in 1989. Op de markt. 'Heel klein. We kwamen van een reis terug, mijn man en ik en ik had geen baan. Ik ben toen klein begonnen met speelgoed op de markt. Een klant zocht cadeautjes voor de peuterspeelzaal. Daar is dit uit voortgekomen.'

