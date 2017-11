Keijenborg krijgt klompenmakerscursus van Twentse experts

Er is plek voor zeven cursisten en er hebben zich al deelnemers aangemeld voor volgend jaar. 'Animo genoeg dus', zegt initiatiefnemer Laurens Pape. Hij wil Keijenborg graag meer als klompenmakersdorp op de kaart zetten en dit is een van de ideeën om het vorm te geven. 'Vroeger waren er hier in het dorp tientallen klompenmakers, het zou mooi zijn als het oude ambacht weer terugkomt.'

Kijk hier naar de reportage: (de tekst gaat verder onder de video)

Maar het is niet makkelijk om klompenmaker te worden. 'Het duurt zeker wel een paar jaar om een fatsoenlijke draagbare klomp te maken', zegt Jan Hendrikse uit Enter. Hij geeft de cursus al jaren in Enter en geeft nu samen met een andere klompenmaker ook les in Keijenborg. 'Met zes lesjes ben je er niet. Je moet er echt feeling voor hebben en doorzettingsvermogen.'

Pascal Zweers is met zijn 39 jaar een van de jongere cursisten. Hij loopt zelf thuis vrijwel altijd op klompen. 'Ja, het zou wel mooi zijn als ik die ooit zelf kan maken. Al is het wel moeilijk hoor...' Hij wil het oude ambacht graag in ere houden. 'Het is toch leuk dat er straks misschien weer klompenmakers in het dorp zijn! '

