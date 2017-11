Deel dit artikel:











Nijmeegse schoenen? Breng ze naar de expositie foto: stieneo.nl

NIJMEGEN - Duizenden mensen uit Nijmegen en omgeving hebben vroeger gewerkt in de schoenenindustrie. Ooit waren er twintig schoenenfabrieken in het Rijk van Nijmegen. Volgend jaar komt er een tentoonstelling over die Nijmeegse schoenenhistorie, waarbij hulp welkom is.

Swift, Robinson, de Nimco en Wellen in Nijmegen. Fut in Ravenstein en Ooievaar en Sneeuwwitje in Groesbeek. Bekende namen van weleer uit die fameuze schoenentijd. (afbeelding: stieneo.nl) Op zoek naar schoenendozen en meer De mensen van het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis en van de Stichting Industrieel Erfgoed Nijmegen en Omgeving (Stieneo) denken dat het niet anders kan dat daar wat van is terug te vinden. Ze vermoeden dat heel veel mensen nog een voorwerp hebben dat herinnert aan die schoenenindustrie. Foto's, leesten, schoenen, affiches, schoenendozen of andere herinneringen. Alles dat maar aan die periode refereert, zou kunnen helpen om een beeld te schetsen. Al dat soort voorwerpen zouden ze graag tentoonstellen. 2018 moet het jaar van de Nijmeegse schoenenindustrie worden met exposities in de periode mei tot en met juli. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl