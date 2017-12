November 2017: Stroomstoring door helikopter en het zielige hondje Binky

ARNHEM - Het is eind december, de oliebollen gaan weer in het vet: het is tijd om terug te blikken op mooie, droevige en grappige gebeurtenissen. Welke berichten bekeek u in november het meest op onze site en app?

1. Grote stroomstoring door helikopter die hoogspanningsmast raakt

Een helikopter van Defensie raakt een bliksemkabel van een hoogspanningsmast bij Zoelmond. Er vallen geen gewonden en de helikopter wordt veilig aan de grond gezet. Door de klap valt urenlang de stroom uit in een deel van het Rivierengebied. Het is de tweede keer in tien jaar tijd dat een helikopter een hoogspanningsmast raakt in het Rivierengebied.

2. Eigenaar in tranen: vermist hondje Binky na vijf dagen weer terecht

Hondje Binky is terecht. Het 14-jarige praktisch blinde dier werd donderdag rond 11.00 uur in het Sprielderbos in Putten gevonden. Binky was ietwat vermoeid, maar maakt het goed. Na vijf dagen wordt Binky levend gevonden en de eigenaar is tranen.

Foto: Dogsearch Nederland

3. Buurt in Nijmegen is ratten helemaal zat

Ze worden er gek van in de Nijmeegse wijk Wolfskuil. Al jaren vechten ze tegen een plaag van ratten. De dieren zorgen al bijna 10 jaar voor veel overlast en onrust bij de bewoners. Door meer nieuwbouw verplaatsen de ratten zich naar de oudere wijken waar ze zich een weg door het riool banen en zelfs de huizen binnendringen.

4. Rogier (86) trouwt met ex-schoondochter Anita (71)

Een opmerkelijk huwelijk in Arnhem. De 86-jarige Rogier van den Oever uit Arnhem trouwt met zijn ex-schoondochter Anita Zimmerman (71). Rogier en Anita kennen elkaar 14 jaar. Ze leren elkaar beter kennen toen ze Rogiers vrouw verzorgden. Zij had Alzheimer en stierf in 2015. De relatie begon kort erna in de zomer van 2015. Een jaar ervoor waren Anita en de zoon van Rogier gescheiden.

5. Man in onderbroek gevonden in parkeergarage

De politie vist een een man in een onderbroek uit een parkeergarage in Arnhem. De 28-jarige man uit Estland raakt zijn vrienden kwijt na het feest Qlimax. Het blijft onduidelijk waarom de man uiteindelijk in zijn onderbroek in de parkeergarage loopt. Het bericht gaat op onze Facebookpagina viral.

Foto: Wijkagent Eric Hortensius