Oktober 2017: Anne Faber vermoord en wolf op de Veluwe

ARNHEM - Het is eind december, de oliebollen gaan weer in het vet: het is tijd om terug te blikken op mooie, droevige en grappige gebeurtenissen. Welke berichten bekeek u in oktober het meest op onze site en app?

1. Hoe een fietstocht eindigde in verdriet en pijn

De 25-jarige Anne Faber stuurt tijdens een fietstocht nog een selfie naar haar vriend en wordt daarna vermist. Michael P. wordt aangehouden. Dankzij zijn aanwijzingen wordt na twee weken het lichaam van Anne gevonden in een natuurgebied bij Zeewolde. De verdachte zat in een kliniek in Den Dolder. Hij werd in 2012 veroordeeld voor de verkrachting van twee meisjes in Nijkerk. De dood van Anne Faber maakt veel los over het rechtssysteem.

2. Wolf op de Veluwe

Karin van der Sluis loopt met haar man op de Veluwe als ze oog in oog komt te staan met een wolf. Zij weet niet zeker wat het is en maakt een foto. Aan de hand van de foto van Karin melden experts dat er een wolf op de Veluwe loopt.

3. Leendert mag naar Rolling Stones

Leendert van Dis uit Bennekom is 54 jaar en ernstig ziek. Hij heeft nog maar één wens: naar The Rolling Stones in GelreDome in Arnhem. Helaas zijn er geen rolstoelplaatsen meer beschikbaar en de ALS-patiënt dreigt met lege handen achter te blijven. Maar hij kan alsnog gaan dankzij een oproep in Gelderland Helpt.

4. Landbouwterreur: 'Ik heb er slapeloze nachten van'

Boeren in het Land van Maas en Waal hebben last van vandalen die het gemunt hebben op hun percelen en akkers. Appelbomen worden omgezaagd, hooibalen vernield en spijkers in het mais gedrukt. In Altforst worden maar liefst 2500 fruitbomen omgezaagd.

5. Mick Jagger neemt afscheid van fans met 'Heb je even voor mij?'

Rolling Stones-zanger Mick Jagger neemt via Instagram op een passende manier afscheid van zijn Nederlandse fans na het concert in het Arnhemse stadion GelreDome. Hij plaatst een filmpje waarin hij Heb je even voor mij? van Frans Bauer zingt.

