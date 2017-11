Komende week in Uit met Esther: Charles Dickens festival, Nick Twaalfhoven en de watertoren in Ermelo

ARNHEM - In de decembermaand zijn er weer talrijke Dickens festivals. Esther gaat alvast naar Garderen. Pop Art kunstenaar Nick Twaalfhoven krijgt een nieuw atelier in Arnhem en Pieter neemt een kijkje bij de watertoren in Ermelo.

Charles Dickens festival in Garderen

Uit heel Nederland komen mensen naar Garderen voor het Charles Dickens festival. Een gemoedelijk festival voor jong en oud. Negen jaar geleden zag Adri van Ee het succes van het festival in Deventer en besloot daar een eigen draai aan te geven. Op 30 november 1, 2 én op 6,7,8 en 9 december 2017 kunt u daar terecht.

Nick Twaalfhoven

Nick begon op zijn 16de al met schilderen en heeft zichzelf de verschillende technieken aangeleerd. Popmuziek uit de jaren 60 en 70 is zijn grote inspiratiebron. Zijn stijl is het beste te omschrijven als Neo-Expressionistische street pop. Zaterdag 9 december wordt zijn nieuwe atelier/ gallery aan het Eusebiusplein in Arnhem geopend.

De Watertoren in Ermelo

Verscholen in de bossen tussen Putten en Ermelo staat op landgoed Oud Groevenbeek een klein kasteeltje. Op een steenworp van het landhuis. Op een heuvel gelegen. Als ideale plaats voor de bewonende ridder om de vijand vanop een afstand aan te zien komen. Maar het is wel erg klein voor een kasteel. En dat klopt. Want het ziet er alleen maar uit als een kasteel. Want het is de watertoren van het landgoed, in een bijzonder jasje gestoken.

Vlak na 1900 werd een landhuis gebouwd dat volledig zelfvoorzienend was. Een kassencomplex maakte de verbouwing van veel gewassen mogelijk. Maar daarvoor was wel voldoende water nodig. Een eigen watertoren kon in die behoefte voorzien. Gekozen werd om die toren de vorm van een kasteel te geven. Het past daarmee in de traditie van de Engelse folly: een bijzonder gebouwtje, vaak zelfs nutteloos, in een tuin die aangelegd is als een woest landschap.