Lekkerder zitten tijdens raadsvergadering in Barneveld

BARNEVELD - De gemeente Barneveld neemt de raadzaal onder handen. Er komt een nieuwe publieke tribune en de gordijnen en de vloerbedekking worden vervangen.

Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar telt de Barneveldse gemeenteraad 33 in plaats van 31 raadsleden. Barneveld gaat in de komende vierjarige raadsperiode door de grens van 60.000 inwoners heen en heeft daardoor recht op twee extra raadsleden en dus ook op twee meer bureaus en stoelen.

In de raadzaal worden de tafelbladen vervangen en komen nieuwe stoelen. 'We pakken ook de ontvangstruimte van de raadzaal aan en ook de fractiekamer en de leeskamer', legt Bertil Rebel van de gemeente Barneveld uit. 'En de gordijnen, die moesten echt vervangen worden.'

Na de raadsvergadering op 14 december gaan de interieurinrichters aan de slag. Op de dag van de eerste raadsvergadering van 2018 moet alles spic en span zijn. Dat is 31 januari.

Met de opknapbeurt is een bedrag van 225.000 euro gemoeid.

