Spelers NEC brengen bezoek aan zieke kinderen

NIJMEGEN - De voetballers van NEC gaan vanmiddag op bezoek in het Amalia Kinderziekenhuis in Nijmegen. Zieke kinderen en hun broertjes en zusjes kunnen spelletjes doen met de spelers. Een aantal voetballers gaat ook langs bij de kinderen die niet van hun kamer af kunnen. Bovendien kunnen de kinderen de spelers het hemd van het lijf vragen tijdens een echte persconferentie.

Het is de derde keer dat de NEC-selectie langs gaat bij het Amalia Kinderziekenhuis. Twee jaar geleden zijn ze met dit initiatief begonnen, zegt Luc te Riele van NEC. 'We willen onze maatschappelijke rol vervullen en dit is ontzettend dankbaar. Je kunt die kinderen echt een onbevangen gevoel geven. Dat ze even niet bezig zijn met hun ziekte.'

Behalve de kinderen die in het ziekenhuis liggen, zijn voor deze dag ook de chronisch zieke kinderen die niet altijd in het ziekenhuis zijn, uitgenodigd. En er komen kinderen van de Maartenschool uit Ubbergen. Daar zitten leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking en kinderen die langdurig ziek zijn.

'Die hebben voor de persconferentie al vragen voorbereid', zegt Claudia Schreven van het Amalia Kinderziekenhuis. 'Dan loopt het wat soepeler en dat heeft ook weer aantrekkingskracht op de andere kinderen hier in het ziekenhuis.'

NEC-postkast

Kinderen die na afloop van het bezoek toch nog vragen hebben aan de spelers, kunnen die altijd nog per post stellen. Sinds drie maanden is er namelijk een NEC-postkast in het ziekenhuis. Iedere speler heeft zijn eigen postvakje. 'Dat loopt als een trein!', zegt Te Riele van NEC. Wat de kinderen de spelers vragen? 'Dat is heel divers', zegt Claudia Schreven van het ziekenhuis. 'Vaak willen ze de groetjes doen of ze moedigen de spelers aan en zeggen dat ze wel moeten winnen.'