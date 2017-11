Met inbrekersgereedschap op pad

NUNSPEET - De politie in Harderwijk heeft zondagnacht mannen van 19 en 22 uit Utrecht een proces-verbaal gegeven, omdat ze inbrekersgereedschap bij zich hadden.

Het tweetal trok de aandacht van surveillerende agenten. Het kenteken werd opgevraagd en al snel werd duidelijk dat beide heren bekend waren met vermogensdelicten, zoals inbraken.

De agenten keerden hun dienstauto en lieten de verdachte auto even verderop stoppen. De twee hadden een vaag verhaal over wat ze deden en waar ze vandaan kwamen. Dit wekte argwaan bij de agenten. In de auto bleek vervolgens divers gereedschap te liggen.