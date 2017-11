Deel dit artikel:











OM eist opnieuw acht jaar cel voor speedbootdrama Foto: ANP/Petershotnews.nl

ARNHEM - Voor het speedbootdrama op de Vinkeveense Plassen waarbij in augustus 2014 twee mensen om het leven kwamen, is in hoger beroep opnieuw acht jaar cel en een vaarverbod van vijf jaar geëist tegen de schipper.

Volgens de aanklager is de 52-jarige Arnoud H. uit Valburg schuldig aan doodslag en poging tot doodslag. De rechtbank in Utrecht veroordeelde de schipper eerder tot vier jaar cel voor dood door schuld. Het OM ging in hoger beroep, net als H. De Valburger botste met zijn speedboot frontaal op een sloep met vier mensen. Hij voer te snel, zonder licht en had alcohol gedronken. De schipper, die ten tijde van het ongeluk in Oosterbeek woonde, zegt dat hij dacht dat hij een boomstam raakte en dat hij daarom doorvoer. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl