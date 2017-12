Deel dit artikel:











September 2017: 95-jarige springt uit vliegtuig en Milan valt in container Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Het is eind december, de oliebollen gaan weer in het vet: het is tijd om terug te blikken op mooie, droevige en grappige gebeurtenissen. Welke berichten bekeek u in september het meest op onze site en app?

1. 95-jarige springt uit vliegtuig: 'Ik deed het voor mijn kameraden' De 95-jarige veteraan John Jeffries springt met een parachute uit een vliegtuig en landt veilig op de Renkumse Heide. John maakte de sprong voor zijn kameraden die op de begraafplaats in Oosterbeek liggen. 73 jaar geleden maakte hij dezelfde sprong en viel hij in handen van de Duitsers en verbleef in gevangenkampen. Hij werd uiteindelijk bevrijd door het Amerikaanse leger. 2. Jongen onwel op schoolplein in Arnhem De 10-jarige Bram wordt onwel op een speelterrein van zijn school in Arnhem. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht en komt een paar dagen later te overlijden. Bij zijn voetbalclub Eldenia wordt stilgestaan bij de dood van hun speler. Foto: Omroep Gelderland 3. 'Ik filmde stiekem vanachter het gordijn' Een ramkraak bij juwelier Royals aan de Hoogstraat in Wageningen wordt gefilmd door een student. Merijn van der Sluis woont tegenover de zaak en ziet alles gebeuren. 'Ik dachtL misschien gaan ze dan wel schieten. Dus heb ik het gordijn dichtgedaan en stiekem vanachter de gordijnen doorgefilmd.' 4. Bus rijdt zich klem onder viaduct: zeven gewonden Bij station Osseveld in Apeldoorn rijdt een bus per ongeluk een fietspad op en rijdt zich klem onder een viaduct. Er vallen zeven gewonden. De meeste slachtoffers hebben kapotte tanden. 5. Milan (5) valt in ondergrondse container In de Arnhemse wijk Schuytgraaf valt de 5-jarige Milan in een ondergrondse afvalcontainer. Een voorbijganger hoort hem schreeuwen en de brandweer wordt gewaarschuwd. Milan komt er zonder kleerscheuren vanaf.