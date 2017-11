Sieraden en geld weg na inbraak en mishandeling Asperen

Dat gebeurde afgelopen zaterdag. De 59-jarige bewoner ziet op die bewuste dag bij thuiskomst twee verdachten naar buiten rennen. De man zet de achtervolging in en weet een van de twee in de kraag te vatten. Maar de tweede dader laat zijn partner in crime niet achter. Samen mishandelen ze het slachtoffer en slaan op de vlucht.

De bewoner is zo gewond geraakt dat hij naar het ziekenhuis moet. Hij is tegen zijn hoofd geslagen en daarbij is ook een voorwerp gebruikt. De daders zijn, volgens het slachtoffer, rond de 16 jaar.