Man steelt peperdure hoofdtelefoons

ZUTPHEN - Het is eind september als deze donkere man rondloopt in de BCC-winkel in Zutphen. Hij loopt rond bij de schappen van de dure hoofdtelefoons, maar de man is niet voornemens om ze netjes te kopen.

Hij kijkt rond of de kust veilig is en pakt twee hoofdtelefoons. Dat is niet voldoende, hij scant de winkel en slaat dan nog een keer toe. Hij pakt een derde en en vierde hoofdtelefoon. De totale waarde van de vier Bose-hoofdtelefoons is bijna 700 euro. Het gaat om een negroïde brildragende man. Hij heeft een lichtgroen petje op, heeft een beige jas aan met zwarte knopen en draagt een spijkerbroek met vale plekken. Als iemand de man herkent dan horen we dat graag! Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl