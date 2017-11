Deel dit artikel:











En dan staat er ineens 5000 euro op je rekening

ARNHEM - Als er zonder reden 5000 euro op een rekening is gestort is dat op zijn minst opmerkelijk, als het daarna binnen de kortste keren op verschillende momenten is opgenomen gaan de alarmbellen pas echt af. Het gebeurde bij een rekening in de regio van Tiel.

De bank belde met de eigenaresse van de rekening. De vrouw had geen idee, de politie vermoedt dat de rekening is misbruikt. Van de pintransacties zijn beelden, waarop te zien is dat een man vier keer pint. De hele 5000 euro worden van de rekening gehaald. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl