Doesburg speelt voor Sinterklaas: per kind 100 euro voor kleding

DOESBURG - Gezinnen met een smalle beurs in Doesburg krijgen in de dure decembermaand een extraatje van de gemeente. Voor elk thuiswonend kind onder de 18 jaar krijgen gezinnen een kledingcheque van 100 euro.

Doesburgers die een bijstandsuitkering via de gemeente ontvangen of in een schuldentraject zitten, krijgen de waardebonnen automatisch op de deurmat.

Inwoners die geen bijstand krijgen maar wel een laag inkomen hebben (tot 110 procent van het bijstandsniveau), kunnen zelf een waardebon aanvragen.

De cheques zijn te besteden bij winkels in Doesburg en bij landelijke ketens.