VIDEO: Kunt u helpen? Zo gaan dieven te werk

NIJMEGEN - Als een 79-jarige vrouw door een winkel in Nijmegen loopt, wordt ze op de voet gevolgd door twee vrouwen. Ze lopen rond rond de vrouw en wachten op het juiste moment.

En als dat is aangebroken knikken de twee vrouwen kort naar elkaar, de missie is duidelijk. Een van de vrouwen pakt snel iets uit het schap, en vraagt de oudere vrouw of ze kan helpen. Ze draait zich zo dat de vrouw haar karretje uit het oog verliest. In dat karretje ligt haar portemonnee. De vrouw wil behulpzaam zijn, maar ziet niet dat op dat moment een tweede vrouw naar haar karretje loopt. Ze pakt de tas en haalt de portemonnee eruit.

Direct daarna verlaat de dader met de buit, in totaal tweehonderd euro, de winkel. De politie zendt de beelden vanavond uit bij Bureau GLD en hoopt dat de vrouwen worden herkend.