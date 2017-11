Keetje haalt duizenden euro’s op voor Roemenië

DOETINCHEM - De klanken van de negende editie van het Keetje galmden afgelopen weekend door het stadscentrum van Doetinchem. In totaal haalde de Moeder Teresa Stichting bijna 50.000 euro op voor de allerarmsten in Oost-Europa.

'Het weekend is heel goed verlopen', vindt bestuurslid Leo Kok van de Moeder Teresa Stichting uit Ulft. Na drie dagen geld inzamelen met onder meer optredens van koren en het draaien van muziek op het Simonsplein, eindigde de teller zondagavond op 48.309 euro.

'De aanloop was goed, het weer heeft goed meegespeeld en we hebben een redelijk resultaat geboekt', aldus Kok, die merkt dat de positie van arme mensen in Roemenië eerder verslechtert dan verbetert. 'De tegenstrijdigheden worden daar steeds groter. De arme mensen waar wij het voor doen, kunnen niet meekomen in de ontwikkeling. Daar proberen wij wat aan te doen.'



De stichting geeft zo veel mogelijk betrokkenen de kans om in Roemenië te zien waar het geld voor wordt opgehaald. 'We zagen daar bittere ellende', aldus collectant Willy Versteegen, die afgelopen weekend met een collectebus door het stadscentrum struinde. 'Die mensen leven in enclaves, ze hebben geen recht van bestaan en worden niet geaccepteerd door de rijke Roemenen', zo schetst Versteegen de situatie. 'Ik hoop dat er weer huisjes gebouwd worden, dat ze een wat beter bestaan krijgen.'