VIDEO: Man wordt uit auto getrokken en in elkaar geslagen

ARNHEM - Het is een bizarre zaak, deze zomer in Arnhem, als twee mannen een andere man uit zijn auto trekken en hem in elkaar slaan. De politie zendt vanavond bij Bureau GLD beelden uit in de hoop dat de daders worden herkend.

Het begint allemaal op die twintigste juni als het slachtoffer zijn auto op de Kamphuizerlaan parkeert. Op de beelden is te zien hoe twee mannen in zomerse kleding aan komen lopen. Ze trekken het portier van de auto open en klappen er meteen op. Een van de daders trekt het slachtoffer uit zijn auto. Als hij op de grond ligt krijgt hij nog meer klappen en wordt er ook tegen hem aangetrapt. Binnen een minuut lopen de daders weg, ze schreeuwen nog naar de man om vervolgens in een andere auto te stappen en weg te rijden. Het slachtoffer heeft aangegeven dat hij de daders niet kent. Het slachtoffer hield aan de mishandeling diverse verwondingen over en had ook daarna nog last van zijn hoofd. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl