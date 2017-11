Deel dit artikel:











Tijdschriftenuitgeverij in Nijmegen failliet Foto: RN7

NIJMEGEN - Uitgeverij F&L Publishing in Nijmegen is failliet. F&L, bekend van bladen als iCreate, Foodies Autoreview en Gardener's World, is gevestigd in de wijk Meijhorst.

Geschreven door Mediapartner Omroep RN7

Bij het bedrijf zijn ongeveer 80 mensen in dienst. Die blijven tot aan het eind van dit jaar aan het werk. Van alle freelancers is onmiddellijk afscheid genomen. Medewerkers met een tijdelijk contract, moeten er waarschijnlijk ook al eerder uit. Of er een overnamekandidaat is voor het bedrijf is niet bekend. F&L was ook uitgever van verschillende computerbladen en bladen over fotografie. Ook het GTST Magazine, over de populaire televisiesoap, werd door het Nijmeegse bedrijf uitgegeven.