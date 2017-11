'Vuurwerkvrije zones niet te handhaven'

Uit een enquête van de NOS blijkt dat zes van de Gelderse gemeentes die hebben gereageerd dit jaar een vuurwerkvrije zone willen instellen. Alleen de gemeenten Winterswijk, Zaltbommel, Ede, Doetinchem, Heumen en Maasdriel stellen een vuurwerkvrije zone in, maar het grootste deel van de gemeentes wil dat dus niet.

Niet te handhaven

De gemeenten Lingewaal en Neder-Betuwe zeggen dat het voornamelijk ligt aan het feit dat ze het niet kunnen handhaven. 'Alles valt of staat met toezicht en handhaving', aldus Lingewaal. 'De vuurwerkteams van de politie zijn al weg en bijzondere opsporingsambtenaren hebben minder bevoegdheden op dit gebied.' De gemeente vraagt zich af of er meer moet worden ingestoken op normen en waarden en dat de rol van opvoeders moet worden benadrukt.

Onvoldoende capaciteit

Ook de gemeente Neder-Betuwe bevestigt dat ze niet kiest voor een vuurwerkvrije zone omdat er onvoldoende politiecapaciteit is. 'Een vuurwerkvrije zone vraagt ook om handhaving. Het is een lastig punt om voldoende inzet gedekt te krijgen ondanks samenwerking van BOA's (overdag) en politie.'

Alleen Apeldoorn heeft vuurwerkshow

In totaal gaven 42 van de 54 Gelderse gemeenten antwoord op de enquête van de NOS. Daarin gaf alleen de gemeente Apeldoorn aan dat ze kiest voor een centraal vuurwerkevenement. Apeldoorn is daarmee een van de acht gemeenten in Nederland met een centrale vuurwerkshow.

Het 'aftelfeest', zoals de gemeente het noemt, wordt georganiseerd door een externe partij. De gemeente besteedt er 20.000 euro aan, daarnaast zijn er enkele sponsoren.

Minder schade sinds vuurwerkshow wordt georganiseerd

Afgelopen jaar besteedde de gemeente Apeldoorn 23.000 euro aan het herstellen van vuurwerkschade. Dat is minder dan afgelopen jaren, maar het is volgens de gemeente niet te zeggen of dat komt door de vuurwerkshow. 'Het schadebedrag is afhankelijk van heel veel factoren', zegt woordvoerder Esther Naber. 'In de eerste plaats is het weer een hele belangrijke factor. Daarnaast speelt de beperking van de afsteektijden wellicht een rol, en bepalend is ook of er wel/niet schade is aangericht aan iets wat heel veel geld kost om te herstellen. Zo kan één vernieling de schadepost soms flink naar boven doen uitschieten.'

Ook neemt de gemeente maatregelen om schade te voorkomen, zoals het weghalen van prullenbakken en afsluiten van ondergrondse containers.

