Voetganger op stoep geschept door geschaarde aanhanger Foto: Politie Renkum

HEELSUM - Een voetganger is maandagochtend op de Bennekomseweg in Heelsum geschept. Mogelijk is de aanhanger, met daarop een hoogwerker, van een trekker geschaard en op de stoep terechtgekomen.

De voetganger werd door de aanhanger geraakt en is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Naast de man raakte de aanhanger ook nog een hek en een lantaarnpaal. Deze raakten allebei zwaar beschadigd. De straat was enige tijd afgezet voor politieonderzoek. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl