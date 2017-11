Liveblog: Tussenstand Telstar - NEC 0-0

Telstar - NEC is begonnen

VELSEN-ZUID - Koploper NEC speelt vanavond in Velsen-Zuid tegen Telstar. Volg hier alles in het liveblog

TUSSENSTAND IN VELSEN: 0-0

16e: Melvin Platje bijna 1-0 voor Telstar. Via de keeper op de paal. NEC komt met de schrik vrij. Ook direct daarna weer een grote kans voor de thuisploeg.

14e: Kadioglu schiet na een goede aanval van NEC over links maar net naast.

10e: nog geen bijzondere momenten voor beide goals. Twee teams die vooralsnog aan elkaar gewaagd zijn.

19.10 uur: Opstelling NEC is ongewijzigd: Delle, Joppen, Van de Pavert, Golla, Verdonk; Dijkstra, Kadioglu, Breinburg; Rayhi, Braken en Groeneveld

19.05 uur: Telstar is de afgelopen weken weggezakt naar de zesde plaats maar presteert dit seizoen boven verwachting. De club uit Velsen stond zelfs in de top 3. NEC heeft tien punten meer dan Telstar en weet bij een overwinning dat de tegenstander van vanavond geen kans meer heeft op een eventuele titel.

19.00 uur: Gregor Breinburg, hier bij zijn oude club De Graafschap, maakt een goed seizoen door. Vrijdag was hij nog uitblinker tegen Jong Ajax in de eigen Goffert.

18.50 uur: NEC won vrijdag de topper van Jong Ajax met 2-1 en stevent recht op het kampioenschap af in de Jupiler League.Vanavond is er opnieuw een vol programma in de eerste divisie.