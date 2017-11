Koploper en zwak NEC verliest terecht uit bij Telstar

VELSEN-ZUID - NEC is tegen zijn tweede nederlaag van het seizoen opgelopen. Bij Telstar werd met 3-2 verloren.

EINDSTAND 3-2

90+5: Een zwak NEC gaat vanavond hard onderuit bij Telstar. De tweede nederlaag van dit seizoen is een feit.

90e: we gaan de blessuretijd in. Die is 5 minuten. NEC nog steeds achter. De tweede nederlaag komt er waarschijnlijk aan dit seizoen voor de koploper in de Jupiler League.

Van de Pavert moet er met een brancard vanaf. NEC heeft al drie keer gewissel en dus moet het met 10 man de slotfase in

Telstar coach Mike Snoei is weggestuurd naar de tribune vanwege voortdurende aanmerkingen op de leiding.

GOAL!! 83e: Direct het antwoord van Telstar. Platje, ex-NEC notabene, scoort de 3-2 voor Telstar. NEC opnieuw achter.

GOAL!! 78e: Topscorer Sven Braken maakt de 2-2 voor NEC na goed werk van Achahbar

74e: Novakovich bijna met de 3-1. Dat zou de beslissing geweest zijn. Goed werk van Delle die NEC in de race houdt in een levendige tweede helft.

Het is overigens de eerste goal van Achahbar in een officieel duel voor NEC

GOAL!!! 72e: NEC krijgt een penalty en invaller Achahbar benut deze op uitstekende wijze. De spanning is terug! 2-1

68e: Langil, die slecht speelde, is gewisseld door Bogers. ZIjn derde wissel al. Achahbar komt.

68e: Osman verdubbelt de voorsprong. Het is 2-0. Schitterende goal. NEC in de problemen!

66e: Rayhi moet er af, zo te zien met hamstringklachten

65e: Rayhi (nr 20) is nog de gevaarlijkste speler bij NEC. De koploper heeft het lastig vanavond tegen een fel spelend Telstar.

De supporters van NEC vallen stil nu Telstar heeft gescoord.

GOAL!! 60e: Van Huizen brengt Telstar terecht aan de leiding. Koploper NEC, dat tot nu toe slechts één keer verloor, dus op achterstand.

55e: een schot van Rayhi maar net naast het doel van Telstar. NEC doet het iets beter na rust.

52e: Joppen raakt geblesseerd en kan niet verder. Hij wordt vervangen bij NEC door Heinloth.

51e: Kadioglu zet aan voor een actie, het levert Rayhi uiteindelijk een schietkans op.

46e: Mike Snoei, ex-Vitesse, is druk langs de lijn met aanwijzingen. Snoei doet het goed bij Telstar, al zit de laatste tijd de klad er een beetje in.

45e: het is rust. Telstar was beter in een matige eerste helft.

43e: Hamdaoui wordt in de hoek gedwongen door Van de Pavert. Zijn schot gaat uiteindelijk rakelings over.

40e: NEC komt er nu wel doorheen. Rayhi frommelt zich er prima langs maar bijna op de achterlijn treft hij de paal. Pech voor NEC.

36e: Na een opwindende fase tussen het eerste kwartier en het half uur, valt er nu veel minder te beleven. NEC heeft het lastig en vindt moeilijk een opening.

24e: Telstar scoort, maar doet dat in buitenspelpositie. Terecht afgekeurd door scheidsrechter Van de Graaf.

De technische staf van NEC met links op de foto trainer Adrie Bogers.

16e: Melvin Platje bijna 1-0 voor Telstar. Rare actie van keeper Joris Delle. Via de Fransman komt de bal tegen het lichaam van Platje en gaat dan op de paal. NEC komt met de schrik vrij. Ook direct daarna weer een grote kans voor de thuisploeg. Via Novakovich

14e: Kadioglu schiet na een goede aanval van NEC over links maar net naast.

10e: nog geen bijzondere momenten voor beide goals. Twee teams die vooralsnog aan elkaar gewaagd zijn.

5e: NEC opent iets sterkers dan Telstar.

20:00 uur: Het gaat beginnen onder leiding van scheidsrechter Van de Graaf. NEC staat bovenaan en treft vanavond dus de nummer zes Telstar. NEC zonder smaakmaker Arnaut Groeneveld die last heeft van zijn rug. De blessure is overigens niet ernstig. Vrijdag wordt hij weer verwacht tegen FC Dordrecht.

De Witte Leeuwen zijn het symbool van Telstar en begroeten de mensen bij binnenkomst hier in Velsen-Zuid

Bij Telstar ligt kunstgras waar dus de hele dag op getraind kan worden (foto onder)

19.10 uur: Opstelling NEC: Delle, Joppen, Van de Pavert, Golla, Verdonk; Dijkstra, Kadioglu, Breinburg; Rayhi, Braken en Langil

19.05 uur: Telstar is de afgelopen weken weggezakt naar de zesde plaats maar presteert dit seizoen boven verwachting. De club uit Velsen stond zelfs in de top 3. NEC heeft tien punten meer dan Telstar en weet bij een overwinning dat de tegenstander van vanavond geen kans meer heeft op een eventuele titel.

19.00 uur: Gregor Breinburg, hier bij zijn oude club De Graafschap, maakt een goed seizoen door. Vrijdag was hij nog uitblinker tegen Jong Ajax in de eigen Goffert.

18.50 uur: NEC won vrijdag de topper van Jong Ajax met 2-1 en stevent recht op het kampioenschap af in de Jupiler League.Vanavond is er opnieuw een vol programma in de eerste divisie.