Inbrekers slaan vijf keer toe in de schemer

ULFT - Inbrekers hebben dit weekend vijf keer toegeslagen in Lichtenvoorde, Varsseveld en Aalten. Wijkagent Henk Jan Bruntink waarschuwt mensen alerter te zijn tijdens de donkere dagen.

'Wees alsjeblieft aan het einde van de middag scherp', zegt Bruntink. 'Bij een verdachte situatie mag je direct 112 bellen.' Rond een uur of vijf begint het donker te worden, wat voor inbrekers een goed moment is om toe te slaan. 'Veel mensen zijn dan nog op straat, dus inbrekers vallen dan niet zo op', zegt de wijkagent. 'Je kan daarnaast ook makkelijk zien of iemand thuis is.'



Zondagmiddag werd in Lichtenvoorde drie keer ingebroken. Tussen 17.00 uur en 18.30 uur werden woningen aan de Van Raesfeltstraat, de Vivaldistraat en de Bachstraat het doelwit van dieven. Daarnaast werd er ook ingebroken in een huis aan de Prinses Irenestraat in Varsseveld en in een woning in Aalten. De politie kan niet zeggen of er buit is gemaakt. Ze is op zoek naar getuigen.



Vooral de verlichting is een punt waarop bewoners nog iets kunnen verbeteren. 'Kijk daar kritisch naar', benadrukt Bruntink. 'Ook als je in het licht weggaat en in het donker thuiskomt, is het verstandig om een lamp aan te laten.' Daarnaast is het volgens hem belangrijk om onbekende mensen in de straat in de gaten te houden. 'Als er iemand aanbelt bij de oudere buurvrouw, blijf dan gewoon even kijken. Schroom niet, want het onderbuikgevoel klopt vaak.'