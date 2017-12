Nederland verklaart Japan de oorlog

LONDEN - Op 8 december 1941 verklaart de Nederlandse regering in Londen Japan de oorlog. Aanleiding is de Japanse aanval op de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor een dag eerder. Als de Verenigde Staten Japan de oorlog verklaren, volgen Engeland en dus ook Nederland.

Japan accepteert de oorlogsverklaring niet. Om drie uur 's middags brengt de Nederlandse consul in Japan de verklaring over aan de regering in Tokio. Die laat weten de oorlogsverklaring naast zich neer te leggen, omdat alleen de Verenigde Staten en Engeland in Japanse ogen vijanden zijn. Een ruime week later wordt dat nog eens bevestigd. Op 18 december verschijnt in de krant het bericht van de Japanse zaakgelastigde in Stockholm, Jotaro Koda, dat Japan zich slechts met de volgende landen in staat van oorlog beschouwt: Verenigde Staten, Engeland, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika. Met Nederland dus niet.