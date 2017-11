Rico verslaat de knapste mannen van de wereld; 'Ik stond helemaal te trillen'

HETEREN - Rico Mallee uit Heteren is zondagavond in de Thaise hoofdstad Bangkok gekroond tot 'Best Stage TV Movie Model van 2017'. Hij nam het op tegen 58 andere mannen uit de rest van de wereld.

De award die Mallee won, werd uitgereikt tijdens de eerste avond van de Manhunt International-verkiezing. Mallee moest zich voor de ogen van tien juryleden van zijn beste kant laten zien.

'Ik moest poseren in drie rondes: kostuum, badkleding en vrije tijdskleding. Dat was stressvol, want je staat in je eentje lange tijd voor de jury', zegt Mallee tegen Omroep Gelderland.

'Trillend op het podium'

De jury was duidelijk onder de indruk van de Heterenaar, want Mallee ging er met de prijs voor beste model op het podium, film en televisie ter wereld vandoor.

'Ik stond helemaal te trillen op het podium en ik kon er vannacht niet van slapen', zegt Mallee. 'Het is geweldig dat mijn harde werken gezien en beloond wordt. De prijs voelt echt als waardering.'

Daarnaast hoopt Mallee dat de prijs hem werk in de televisie- of filmindustrie oplevert. 'Ik ben nu natuurlijk alleen model en ook in andere industrieën werken is wel een van mijn doelen', zegt hij.

Knapste ter wereld?

Deze maandag staat Mallee opnieuw voor de jury in de World Finals - waarbij ook veel publiek en pers aanwezig is. Hij kan worden uitgeroepen tot knapste man ter wereld. Zijn grootste concurrenten zijn de mannen uit Australië en Libanon. 'Het wordt spannend, maar ik ben al ontzettend blij met mijn andere award. Ik ga in elk geval niet met lege handen naar huis', zegt Mallee.

Mallee maakt kans op een modellencontract ten waarde van 30.000 dollar. De winnaar krijgt ook een gouden Manhunt ring, een sjerp en een geldprijs van 10.000 dollar.