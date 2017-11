Floris zit vast op Bali: 'Het is een beetje chaos'

Afgelopen zaterdag begon vulkaan Agung op Bali te pruttelen en spuwt nu een kilometers hoge rookwolk uit. Sinds maandag is het dreigingsniveau verhoogd naar het hoogste punt en het vliegverkeer moet uitwijken.

Beelden van de rokende vulkaan (tekst gaat verder onder de video):

Video: Richard de Zwart

'De vlucht die we eerst wilden nemen, ging niet door. Toen zouden we een tweede vlucht kunnen nemen waarmee we door konden naar Java en van Java naar Jakarta', vertelt Floris. Maar ook dat ging niet door.

'We dachten nog naar huis te kunnen'

Floris heeft drie maanden lang stage gelopen op Ambon, bij stichting Sekola Sepak Bola Belanda. Deze stichting heeft een voetbalschool opgericht en is nu bezig met het opzetten van voetbalcompetities, waar de stagiairs bij helpen.

Met twee andere stagiairs heeft Floris de stage afgesloten met een weekje vakantie op Bali. 'Eerst dachten we dat we nog wel naar huis konden, want de wind stond de andere kant op en er was geen negatief reisadvies', zegt hij.

Chaos en dure vliegtickets

Maar de luchthaven van Bali is inmiddels afgesloten, dus moeten de jongens uitwijken. Met de veerboot vanaf Bali zijn ze op Java gekomen en nemen ze vanaf daar een vier uur durende taxirit naar het vliegveld van Surabaya. Vanuit daar moeten ze in de juiste richting kunnen vliegen.

'Het is een beetje chaos, maar nu gaat het wel prima', aldus Floris. 'We hopen vandaag nog te kunnen vliegen maar ik ben bang dat dat niet meer gaat lukken. Aangezien iedereen weg wil, worden de vliegtickets duur en is het overal erg druk.'