'Vreugdesprongetje' voor handbalster Lynn Knippenborg nu WK zeker is

door: Richard van der Made

Knippenborg, geboren in het Achterhoekse Zieuwent, lanceerde haar internationale carriere na een aantal titels bij Dalfsen. De middenopbouw-speelster maakte haar volgende stap in Noorwegen bij Vipers Kristiansand en staat nu onder contract bij het Duitse Buxterhuder, een club in de regio Hamburg.

Duitse confrontaties

In Hamburg worden op zondag 17 december ook de finales gespeeld van het WK dat voor Oranje zaterdag begint tegen Aziatisch kampioen Zuid-Korea. Nederland haalde in 2015 de WK finale en vorig jaar ook de EK finale. Twee maal was Noorwegen te sterk. Vorig jaar was het verschil miniem. 'Het is wel speciaal dat het nu in Duitsland is', zegt de 25-jarige Knippenborg. 'De Final Four in Hamburg is een half uurtje bij Buxterhuder vandaan. Het zou helemaal mooi zijn als we Duitsland dan opnieuw tegenkomen, want daar spelen ook nog drie teamgenootjes van me.'

Bekijk het interview met Lynn Knippenborg:

Top blijven lastiger

Het gastland zit in Leipzig ook bij Nederland in de poule. Als de ploeg van coach Helle Thomsen eerste wordt, kruist het met de nummer vier van een andere groep. Dat is het beste scenario dus. 'Eén slechte dag en je ligt er uit', weet Knippenborg. 'Het is anders dan een EK. We bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd en het zal spannend worden. Iedereen houdt nu rekening met ons. Aan de top blijven is veel moeilijker dan er te komen.'

Vier maanden geblesseerd

De Achterhoekse verheugt zich enorm op het toernooi. Het was onzeker of ze geselecteerd werd uit een groep van 9 speelsters afgelopen week op Papendal. Zo viel het grote talent Dione Housheer uit Ulft af. 'Twee speelsters kwamen nog bij de groep van 14. Ja, ik heb wel even een vreugdesprongetje gemaakt. Het was echt heel spannend. Ik ben vier maanden geblesseerd geweest en was er de laatste twee kwalificatieduels niet bij. Maar ik heb wel de ervaring van grote toernooien. Dat zal zeker ook een rol hebben gespeeld.'

Spelinzicht

In Oranje heeft Knippenborg sterspeelster Nycke Groot voor zich, die hoort bij de beste handbalsters van de wereld. Knippenborg is technisch vaardig en gezegend met veel gogme. 'Ik kan een wedstrijd wel goed lezen', zegt ze daarover. 'Anderen vrij spelen en ik heb inderdaad wel veel inzicht. Soms vergeet ik daarbij mezelf wel eens. In een 5-1 dekking kan ik inderdaad ook spelen (als vooruitgeschoven speelster, red.) Dat is ook iets extra's wat ik als voordeel heb.'

Gouden plak

De selectie is zo goed als compleet. Ook Estavana Polman uit Arnhem doet mee nadat ze eind juni nog moeder werd van haar eerste kindje. 'Ze is net terug van een zwangerschap en we missen nog twee speelsters', weet Knippenborg. 'Maar het is geen excuus. We hebben twee keer zilver gepakt. Dan wil je alleen nog maar voor goud gaan.'