Alle Gelderse bussen begin volgend jaar cashloos

ARNHEM - Vanaf december kun je in de meeste Gelderse bussen pinnen. Begin volgend jaar wordt contant geld verbannen uit de bus. Daardoor hopen de vervoerders de veiligheid van hun chauffeurs te vergroten.

De maatregel werd genomen na een serie overvallen op buschauffeurs in 2016, waaronder in Apeldoorn. Voor een aantal chauffeurs was daarmee de maat vol en legden ze het werk neer om een signaal af te geven. De 16-jarige overvaller werd gepakt en veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur.

Het had wat voeten in de aarde om het contant geld uit de bus te weren. De vervoerders moesten daarvoor toestemming krijgen uit Den Haag, omdat contant geld een wettelijk betaalmiddel is en niet zo maar geweigerd kan worden.

Arnhem-Nijmegen vanaf 1 januari

De bussen van Breng in de regio Arnhem-Nijmegen zijn inmiddels voorzien van pinapparaten, maar ze werken nog niet. Vanaf 1 december kan er worden gepind in de bus. Daarna start een overgangsperiode waarin mensen kunnen wennen aan het feit dat kaartjes alleen met de pin zijn te betalen. Volgens een chauffeur van Breng is het vanaf 1 januari niet meer mogelijk om een los kaartje te kopen met contact geld, maar volgens woordvoerder Herman de Gooijer kan het ook iets later worden.

Veluwse bussen begin 2018

In de bussen van Keolis (voorheen Syntus) is het vanaf 'begin 2018' niet meer mogelijk om met contanten te betalen. Een specifieke datum kan woordvoerder Hanneke Ruiter niet geven. 'Alle bussen worden in december voorzien van pinapparaten. Eerst worden de systemen getest en is er overleg met de opdrachtgever (de provincie Gelderland, red.) en reizigersorganisaties. Daarna komt er een overgangsfase waarin mensen kunnen wennen aan pinnen in de bus.'

Achterhoek en Rivierenland later cashloos

Ook de bussen van Arriva zijn vanaf 1 januari uitgerust met pinautomaten. Toch duurt het tot 1 april voor het contant geld verdwijnt uit de bussen in de Achterhoek en Rivierenland.

Alleen losse kaartjes met de pin

Je kunt alleen losse kaartjes kopen met de pin. Die kaartjes zijn duurder dan wanneer je met de OV-chipkaart betaalt. 'De pinautomaten zijn bedoeld om de veiligheid op de bussen te vergroten.'

Behalve met de pinpas kun je ook betalen met de creditcard, de OV-chipkaart en OV-chip mobiel waarbij de kosten worden verrekend met het telefoonabonnement.

