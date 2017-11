Lintveldseweg in Eibergen definitief afgesloten

EIBERGEN - Het gedeelte van de Lintveldseweg tussen de vijfsprong en de Stokkersweg in Eibergen wordt deze maandag definitief afgesloten voor verkeer. Er wordt een omleidingsroute ingesteld.

Op dit moment is Noaber18 bezig met de bouw van het viaduct van de Lintveldseweg over de nieuwe N18. Om de definitieve aansluiting vanaf het nieuwe viaduct naar de bestaande Lintveldseweg (ter hoogte van ingang Hof van Eckberge en Vinkennest) te maken, gaat de Lintveldseweg vanaf de vijfsprong tot aan ingang Hof van Eckberge (rood op de tekening) dicht voor alle verkeer.



Tot de ingebruikname van het viaduct (naar verwachting maart 2018) rijdt het verkeer vanaf Borculo en Eibergen om via de Stokkersweg en de Kiefteweg (zie blauwe lijn op de tekening).

Kruising Stokkersweg/Lintveldseweg afgesloten

In de toekomst komt er op de kruising van de Stokkersweg en Lintveldseweg een drempelplateau. Om deze te kunnen maken en eveneens de kruising definitief te maken, wordt de verbinding tussen de Stokkersweg en de Lintveldseweg (zie oranje cirkel op afbeelding) van maandag 4 december tot en met vrijdag 8 december afgesloten voor alle verkeer. Verkeer rijdt om via de Borculoseweg (N822).