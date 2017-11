Liveblog: Tussenstand FC Den Bosch-De Graafschap

'S-HERTOGENBOSCH - De Graafschap gaat vanavond op bezoek bij een concurrent. FC Den Bosch staat één plaats lager dan de Superboeren. Alles over deze wedstrijd in dit liveblog.

TUSSENSTAND: 0-0

20.00 Het regent ouwe wijven, zeggen ze in Vlaanderen. Maar we gaan toch beginnen.

19.55 Trainer Henk de Jong is er klaar voor.

19.50 De spelers gaan nog even binnen opdrogen, voordat ze aan de bak moeten.

19.45 De warming up van De Graafschap

19.28 De man in vorm bij De Graafschap:

19.20 De poort zit nog dicht hier. Is dat symbolisch?

19.14 FC Den Bosch staat nu vijfde in de eerste divisie. Er was een tijd dat Den Bosch een dergelijke positie innam in de eredivisie. In de jaren '80 gingen de topclubs met knikkende knieën naar De Vliert. Ajax verloor hier in 1983 met 3-0 en PSV leed in het seizoen 1985/86 de enige nederlaag van het seizoen in Den Bosch (2-0).

19.08 Dit stadion heeft ongetwijfeld een sponsornaam, maar gelukkig staat de oude naam er ook nog op:

19.00 Sjoerd Ars staat er opnieuw naast bij De Graafschap.

18.57 Het is de nummer vijf tegen de nummer vier. FC Den Bosch heeft een punt minder

18.55 Myenty Abena is nog niet helemaal fit, maar is wel op de weg terug.

18.50 De volgende elf gaan het doen vanavond:

Bednarek; Straalman, Sven Nieuwpoort, Lars Nieuwpoort, Driver; Diemers, Tutuarima, El Jebli; van Mieghem, van den Hurk, Serrarens.