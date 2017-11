De Graafschap komt goed weg met gelijkspel in Den Bosch

'S-HERTOGENBOSCH - De Graafschap maakte een zwakke beurt uit tegen FC Den Bosch. Met het 1-1 gelijkspel mochten de Doetinchemmers niet mopperen.

93e: Het is gedaan. Ook in de extra tijd was de beste kans nog voor de thuisclub.

90e: Nog drie minuten extra tijd, waarschijnlijk louter overleven voor De Graafschap.

87e: Doelpuntenmaker Sjoerd Ars moet eraf met een bloedende neus. Elvio van Overbeek komt erin.

85e: Sven Nieuwpoort heeft het lastig achterin.

82e: Blummel mist zijn zoveelste kans namens Den Bosch. Al heeft hij ook de enige treffer van de thuisclub gemaakt.

79e: Heemskerk redt knap op een inzet van Serrarens, maar Ars werkt de bal over de lijn. Tegen de verhouding in 1-1.

73e: En na weifelend ingrijpen van Bednarek kan Blummel scoren. De dikverdiende 1-0.

71e: Ook Tutuarima gaat op de bon.

68e: Diemers trekt aan de noodrem en komt zeer goed weg met geel.

67e: Kaars heeft een paar mooie schijnbewegingen en schiet dan net over. Den Bosch blijft toch gevaarlijker.

65e: Sjoerd Ars vervangt Anthony van den Hurk.

63e: Andrew Driver krijgt terecht geel voor een charge op Blummel. De Engelse linksback speelt niet best.

61e: Vierde man Nagtegaal doet zich opnieuw gelden met reprimandes richting de technische staf van De Graafschap.

58e: Blummel mist opnieuw een grote kans en aan de andere kant heeft Van Mieghem een aardig schot.

56e: De meegereisde uitfans blijven fanatiek tekeer gaan.

53e: Een inzet van Vossebelt wordt door Jordy Tutuarima van de lijn gehaald.

52e: De pietluttigheidsprijs van de avond is voor vierde man Nagtegaal, die zeurt over de kleur hesjes van De Graafschap. En dus moet materiaalman Jan Bartels nu roze hesjes brengen.

49e: Dreiging van De Graafschap, Serrarens schiet buitenkant voet over.

46e: De Graafschap verloor hier vorig seizoen met 2-1. En als het spel niet verbetert, dreigt hier ook een nederlaag.

Ook raspositivo Sjoerd Weikamp van de RvC van De Graafschap is niet bijster enthousiast, maar toch optimistisch.

45+1: De ruststand is 0-0 en daar mag De Graafschap niet over mopperen.

42e: De Graafschap opnieuw flink onder druk.

37e: En op zo'n maandagavond zit zelfs het uitvak van De Graafschap niet vol. Maar ze zijn wel constant te horen.

35e: De Graafschap heeft nog geen enkele kans uit weten te spelen.

31e: Den Bosch-trainer Wil Boessen kwam in een ver verleden nog als voetballer uit voor De Graafschap.

30e: Den Bosch blijft maar kansen creëren en missen.

27e: Filip Bednarek is blijkbaar fan van Oranje, terwijl zijn land Polen wel naar het WK gaat.

25e: Een knappe actie van Mert wordt gestuit door Fabian Serrarens, die daarvoor geel krijgt.

23e: Blummel duikt na een mooie combinatie op voor Bednarek, maar schiet over.

20e: In bijna iedere aanval van Den Bosch zit dreiging.

17e: Anthony van den Hurk wordt neergelegd, maar Mark Diemers schiet de vrije trap recht in handen van Heemskerk.

14e: De Graafschap zit totaal nog niet in de wedstrijd.

10e: En daar is de wissel, Tim Receveur komt erin. Niet de eerste keer dit seizoen dat De Graafschap al vroeg moet wisselen.

9e: Het gaat niet goed met Youssef El Jebli. De middenvelder moet al worden gewisseld.

5e minuut: Venijnig schot van Den Bosch-spits Kaars, Filip Bednarek pakt de bal in twee instanties.

20.00 Het regent ouwe wijven, zeggen ze in Vlaanderen. Maar we gaan toch beginnen.

19.55 Trainer Henk de Jong is er klaar voor.

19.50 De spelers gaan nog even binnen opdrogen, voordat ze aan de bak moeten.

19.45 De warming up van De Graafschap

19.28 De man in vorm bij De Graafschap:

19.20 De poort zit nog dicht hier. Is dat symbolisch?

19.14 FC Den Bosch staat nu vijfde in de eerste divisie. Er was een tijd dat Den Bosch een dergelijke positie innam in de eredivisie. In de jaren '80 gingen de topclubs met knikkende knieën naar De Vliert. Ajax verloor hier in 1983 met 3-0 en PSV leed in het seizoen 1985/86 de enige nederlaag van het seizoen in Den Bosch (2-0).

19.08 Dit stadion heeft ongetwijfeld een sponsornaam, maar gelukkig staat de oude naam er ook nog op:

19.00 Sjoerd Ars staat er opnieuw naast bij De Graafschap.

18.57 Het is de nummer vijf tegen de nummer vier. FC Den Bosch heeft een punt minder

18.55 Myenty Abena is nog niet helemaal fit, maar is wel op de weg terug.

18.50 De volgende elf gaan het doen vanavond:

Bednarek; Straalman, Sven Nieuwpoort, Lars Nieuwpoort, Driver; Diemers, Tutuarima, El Jebli; van Mieghem, van den Hurk, Serrarens.