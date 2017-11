Vermoedelijke schutter gepakt in moordzaak Djordy

BARNEVELD - De politie heeft vermoedelijk de voortvluchtige tweede schutter aangehouden in het onderzoek naar de moord op oud-Barnevelder Djordy Latumahina. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie (OM) bevestigde maandag een bericht hierover van De Telegraaf.

De man wordt ervan verdacht dat hij op Latumahina heeft geschoten. Eerder werd al Djurgen W. aangehouden, die de andere schutter zou zijn geweest. In de zaak zijn eerder nog vijf andere verdachten opgepakt.

De moord is volgens de politie een fatale blunder. Djordy werd voor iemand anders aangezien.

In beperkingen

Het OM kan niet zeggen wanneer de laatst gezochte verdachte precies is gearresteerd. De man zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Latumahina (31) werd op 8 oktober vorig jaar in het bijzijn van zijn vriendin en tweejarig dochtertje doodgeschoten in een parkeergarage in Amsterdam-West. De vrouw raakte zwaargewond, het kind bleef ongedeerd.

Zie ook: Schutter in moordzaak Djordy nog steeds gezocht