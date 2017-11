Burgemeester Lingewaard is een echte maestro

DOORNENBURG - Burgemeester Marianne Schuurmans van Lingewaard is afgelopen weekend uitgeroepen tot 'Maestro van Doornenburg'. Ze liet vier mannen en een vrouw achter zich in de lokale variant van het AVRO/TROS televisieprogramma.

De wedstrijd vond zaterdag plaats in ontmoetingscentrum Doornenburg waar de zes kandidaten werden begeleid door het Harmonie orkest St Caecilia. Eerder hadden zij van de vaste dirigent Emile Stoffels een spoedcursus dirigeren gehad.

Stoffels zei tijdens die voorbereiding al dat Schuurmans grote kans maakte om er met de prijs vandoor te gaan. 'We waren twee seconden begonnen en ze sloeg al gelijk af: jongens we doen het even anders. Ze nam gelijk de leiding.'

Favoriete nummer

Marianne Schuurmans koos voor Without You, het nummer dat veel bekendheid kreeg door de uitvoering van Mariah Carey. 'Ik ben zelf groot fan van Harry Nilsson... hij zingt het geweldig. En het is eigenlijk door de jaren heen mijn favoriete nummer gebleven.'

Het dirigeerwerk van burgemeester Schuurmans sprong er volgens de jury qua techniek bovenuit. Nadien Visch, een verkoopster van de plaatselijke Spar, won de publieksprijs met haar uitvoering van Blurred Lines van Robin Thicke.

Een van de kandidaten bleef tot op het laatste moment geheim. Uiteindelijk bleek deze 'mystery guest' Sinterklaas te zijn.

Burgemeester Schuurmans tijdens de repetitie voor Maestro van Doornenburg: