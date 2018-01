Deel dit artikel:











Van Teffelen lijsttrekker CDA Beuningen Foto: RN7

BEUNINGEN - Pim van Teffelen is donderdagavond tijdens de ledenvergadering van het CDA in Beuningen gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Van Teffelen zegt heel blij te zijn met het vertrouwen dat hij heeft gekregen van de CDA-leden en het bestuur.

Van jongs af aan is Van Teffelen betrokken geweest bij de lokale politiek. "En dan niet aan de kant blijven staan, maar echt meedoen," zegt hij. Sinds 2003 zit hij in de gemeenteraad. Van Teffelen is al lange tijd nauw verbonden met het midden- en kleinbedrijf (MKB). In het dagelijks leven is hij werkzaam als bedrijfsadviseur bij Koninklijke Horeca Nederland. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl