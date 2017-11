Buurtbewoners vonden lichaam bij woning

Buurtbewoners ontdekten het lichaam rond 8.00 uur en alarmeerden de politie. Die heeft een vermoeden om wie het gaat, maar zegt dat de identiteit van het slachtoffer formeel nog moet worden vastgesteld. Ook over de doodsoorzaak kan de politie nog niets zeggen.

De woning is afgezet met lint. In de tuin is een witte tent opgezet. Familie van het slachtoffer is opgevangen.

Foto: Omroep Gelderland