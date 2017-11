Duet overleden zanger Sunstreams met dochter

GROESBEEK - De in maart 2016 overleden Groesbeekse zanger Wim Liebers van de Sunstreams is te horen op de nieuwe CD van zijn dochter Helen.

Het gaat om het nummer Laat me niet meer zo alleen. Het staat op de CD Een Nieuwe Dag van Helen Liebers, die komend weekend uit zal komen. Het is later ingezongen door Helen. Ook zingt zij een nummer dat geschreven is door haar vader, Als ik ga. Dat schreef de Groesbeker drie maanden voor zijn dood. Verder zijn de meeste nummers geschreven door Helen Liebers zelf en producer Huub Arents. Helen Liebers was jarenlang zangeres bij de bekende Groesbeekse groep The Moonlights.

Wim Liebers scoorde met de Sunstreams veel hits. Aan de grens van de Duitse heuvelen haalde in 1979 de derde plaats in de top 40 en ook Hoor je het ruisen der golven is een bekende klassieker van de groep.