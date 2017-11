Deel dit artikel:











Gestolen auto total loss teruggezet Foto: REGIO8

ULFT - Een auto is zaterdagavond gestolen vanaf de Bergstraat in Ulft en korte tijd later total loss teruggezet. 'Een vreemd verhaal, dus we zijn benieuwd of we deze puzzel compleet kunnen krijgen', zegt de politie op Facebook.

De dader vernielde het slot en de bedrading van de grijskleurige Suzuki Alto, waarna de wagen werd meegenomen. Diezelfde avond - rond 22.30 uur - is de auto met een gele bestelbus teruggesleept naar de Bergstraat. De wagen is door de vernielingen total loss. De politie is op zoek naar mensen die de Suzuki of de gele bestelbus hebben zien rijden. Volgens bewoners in de straat is de eigenaar van de gestolen auto al een tijdje dood.