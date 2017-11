Opnieuw auto in brand gestoken in Culemborg

CULEMBORG - Opnieuw is er een auto uitgebrand aan de Mariahof in Culemborg. Het is de zoveelste autobrand in de straat in korte tijd.

Zondagnacht rond kwart voor twee kreeg de brandweer een melding dat er grote vlammen uit een geparkeerde Skoda sloegen.

De brandweer wist de brand snel te blussen, maar kon niet voorkomen dat de wagen volledig in vlammen opging. Ook dit keer concludeerde de brandweer dat er sprake is van brandstichting. De politie heeft de buurt nog uitgekamd op zoek naar sporen of een eventuele dader.

Pyromaan actief?

Het is dus niet de eerste keer dat er een autobrand is in Culemborg. In ruim een jaar tijd gingen in de stad meer dan 60 auto's in vlammen op. De politie heeft nog geen spoor van de dader(s). Mogelijk is er een pyromaan actief.

Eerder vertelde Het Verbond van Verzekeraars tegen Omroep Gelderland dat de schade per autobrand doorgaans oploopt tot zo'n 5000 euro. De totale schade van alle autobranden loopt inmiddels al in de tonnen.

Mariahof alweer doelwit

Het is ook niet de eerste keer dat er een autobrand woedt aan de Mariahof. Twee weken geleden vloog daar ook al een auto in brand en raakte een vrachtwagen beschadigd. Halverwege oktober werd er zelfs een politiebusje in brand gestoken en eerder dit jaar brandde een andere auto volledig uit.

De politie is nog op zoek naar getuigen.

