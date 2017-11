Lange files op Gelderse snelwegen door ongevallen

KERKDRIEL - Op de A1, A2 en A28 staan lange files door ongevallen. Dat meldt de VerkeersInformatieDienst (VID).

Op de A2 richting Utrecht botsten vanochtend vroeg ter hoogte van Kerkdriel twee auto's op elkaar. Vanwege het ongeval waren twee rijstroken afgesloten. Hoewel de weg inmiddels weer vrij is, staat tussen Sint-Michielsgestel en Zaltbommel zo'n 13 kilometer file. Eerder op de ochtend stond er bijna 20 kilometer.

Ook op de A28 is vanochtend een ongeval gebeurd. In de richting van Amersfoort was daardoor ter hoogte van Nijkerk een rijstrook afgesloten. Dit resulteerde in zo'n 12 kilometer file.

Op de A1 richting Amsterdam stond het verkeer tussen Barneveld en Bunschoten over een lengte van 14 kilometer vast. De oorzaak was een ongeval bij Amersfoort. Inmiddels neemt deze file langzaam in lengte af.

Zie ook: VID verwacht zware ochtendspits